रविवारी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक: प्रवाशांचे होणार हाल !

रविवारी तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेत काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी (ता. १७) मध्य रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ठाणे ते कल्याण अप-डाऊन जलद मार्गावर तर हार्बर मार्गावरील पनवेल ते वाशी अप-डाऊन मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे.
मध्य रेल्वे -
कुठे ः ठाणे-कल्याण अप-डाऊन जलद मार्गावर
कधी ः सकाळी १०.४० ते दुपारी ३.४० वाजेपर्यंत
परिणाम ः या ब्लॉकदरम्यान डाऊन जल/सेमी जलद सेवा ठाणे ते कल्याण स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. याव्यतिरिक्त कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवर थांबतील. तसेच कल्याण येथून सुटणाऱ्या अप जलद/सेमी जलद सेवा कल्याण ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील, पुढे अप जलद लोकल सेवा दिवा, मुंब्रा आणि कळवा स्थानकांदरम्यान थांबतील. अप आणि डाऊन जलद मार्गावरील लोकल सेवा आपल्या निर्धारित वेळापत्रकाच्या १० मिनिटे उशिराने पोहोचेल. तसेच सीएसएमटी/दादरकडे येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या अप-डाऊन मेल-एक्स्प्रेस पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवर वळविण्यात येणार आहेत.
हार्बर रेल्वे
कुठे ः पनवेल-वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावर
कधी ः सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंत
परिणाम ः ब्लॉक कालावधीत पनवेल येथून सीएसएमटी दिशेने जाणाऱ्या अप मार्गावरील हार्बर सेवा आणि सीएसएमटी येथून पनवेल/बेलापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. पनवेल येथून ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या अप मार्गावरील ट्रान्स-हार्बर सेवा आणि ठाणे येथून पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहील. यादरम्यान सीएसएमटी ते वाशी सेक्शनवर विशेष गाड्या धावतील. तर, ठाणे-वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान ट्रान्स-हार्बर लाइन सेवा उपलब्ध राहणार आहे.
