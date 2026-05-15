‘गुगल’, ‘ॲपल’ला सायबरची नोटीस
ओला, उबर, रॅपिडो ॲप हटविण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : राज्यातील बेकायदा बाइक टॅक्सी सेवांविरोधात महाराष्ट्र शासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. प्रवासी सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचा आणि परिवहन नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाने ओला, उबर आणि रॅपिडोची ॲपल आणि गुगल प्ले स्टोअरवरून हटविण्याबाबत गुगलला माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. परिवहनमंत्र्यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालक कार्यालयाने शुक्रवारी ही नोटीस जारी केली. त्यात राज्यात काही ॲप-आधारित कंपन्यांकडून आवश्यक परवानग्या आणि शासनाची मान्यता न घेता मोठ्या प्रमाणावर बाइक टॅक्सी सेवा चालवली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या सेवा मोटार वाहन कायदा तसेच परिवहन विभागाच्या विद्यमान नियमांचे उल्लंघन करून असल्याचा दावा विभागाने केला आहे.
नोटीसमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. चालक पडताळणीची अपुरी व्यवस्था, विमा संरक्षणाचा अभाव, महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजनांची कमतरता आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेतील त्रुटी यामुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बेदरकार वाहनचालक आणि नियमबाह्य वाहतूक व्यवस्थेमुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनल्याचेही सायबर विभागाने स्पष्ट केले. आदेशाचे पालन न झाल्यास भारतीय कायद्यांनुसार कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
अपघातानंतर कठोर कारवाई
अलीकडेच बाइक टॅक्सी सेवेशी संबंधित एका अपघातात महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचाही नोटीसमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर राज्यभरातून अशाच प्रकारच्या तक्रारी पुढे आल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे समजते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.