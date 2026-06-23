‘मिशन झिरो स्क्रॅप’मधून मध्य रेल्वेला ७३.६७ कोटींचा महसूल

‘मिशन झीरो स्क्रॅप’मधून मध्य रेल्वेला ७३.६७ कोटींचा महसूल
दोन महिन्यांत विक्रमी कमाई; पुणे विभाग आघाडीवर, परळ कार्यशाळेचीही उल्लेखनीय कामगिरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : भंगार साहित्याची नियोजनबद्ध विल्हेवाट लावत महसूल वाढीचा नवा विक्रम नोंदविण्यात मध्य रेल्वेला यश आले आहे. ‘मिशन झीरो स्क्रॅप’ उपक्रमांतर्गत एप्रिल आणि मे २०२६ या दोन महिन्यांत भंगार विक्रीतून मध्य रेल्वेने ७३.६७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. या उपक्रमामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन, कार्यक्षमतेत वाढ आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळत असल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे.
रेल्वेच्या विविध विभागांमध्ये जमा होणारे कालबाह्य साहित्य, वापरात नसलेली यंत्रसामग्री, लोखंडी साहित्य, केबल, जुने सुटे भाग आणि अन्य भंगार साहित्याची वेळोवेळी विल्हेवाट लावण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून ‘मिशन झीरो स्क्रॅप’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेमुळे रेल्वेच्या उपलब्ध जागेचा अधिक परिणामकारक वापर होण्यासोबतच अतिरिक्त महसूलही मिळत आहे.
- पुणे विभाग आघाडीवर
यंदा एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या भंगार विक्रीत विभागनिहाय महसुलात पुणे विभागाने १५.६५ कोटी रुपयांसह प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्यापाठोपाठ नागपूर विभागाने ११.७७ कोटी, भुसावळ विभागाने ८.७२ कोटी, मुंबई विभागाने ७.३३ कोटी, तर सोलापूर विभागाने ४.५९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. विविध विभागांनी कालबाह्य साहित्याची नियोजनबद्ध विल्हेवाट लावल्यामुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे.
- कार्यशाळांची सरशी
कार्यशाळांच्या कामगिरीतही उल्लेखनीय वाढ दिसून आली आहे. मध्य रेल्वेच्या परळ कार्यशाळेने ११.०५ कोटी रुपयांची, तर माटुंगा कार्यशाळेने ७.३८ कोटी रुपयांची भंगार विक्री केली आहे. या दोन्ही कार्यशाळांनी भंगार साहित्याची तातडीने विल्हेवाट लावत महसूलवाढीस हातभार लावला आहे.
उपलब्ध जागेचा प्रभावी वापर
‘मिशन झीरो स्क्रॅप’ हा केवळ महसूलवाढीचा उपक्रम नसून, संसाधनांचा योग्य वापर, स्वच्छ व सुरक्षित कार्यपरिसर आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. भविष्यातही रेल्वे परिसर भंगारमुक्त ठेवण्यासाठी आणि उपलब्ध जागेचा प्रभावी वापर करण्यासाठी हा उपक्रम अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार असल्याचे मत रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
एकूण भंगार विक्री महसूल (एप्रिल-मे २०२६)
- ७३.६७ कोटी
विभागनिहाय महसूल
पुणे : १५.६५ कोटी
नागपूर : ११.७७ कोटी
भुसावळ : ८.७२ कोटी
मुंबई : ७.३३ कोटी
सोलापूर : ४.५९ कोटी
कार्यशाळानिहाय महसूल
परळ कार्यशाळा : ११.०५ कोटी
माटुंगा कार्यशाळा : ७.३८ कोटी
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