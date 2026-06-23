आजपर्यंत ५३ हजार विद्यार्थ्यांची कॅपसाठी प्रवेश नोंदणी
बीपीएड, एमपीएड, ३ व ५ वर्षीय एलएलबी, एमएड व बीएड-एमएडची नोंदणी सुरू
मुंबई, ता. २३ : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेशासाठी उच्च शिक्षणाच्या अंतर्गत असलेल्या बीपीएड, एमपीएड, ३ व ५ वर्षीय एलएलबी, एमएड व बीएड-एमएड (३ वर्षीय एकात्मिक अभ्यासक्रम) या सहा अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेशाची नोंदणी सुरू आहे. आजपर्यंत ५३ हजार ०१७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी २०२६ ची सीईटी दिली आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमाच्या नोंदणीच्या अंतिम तारखेआधी केंद्रीभूत प्रवेशासाठी त्वरित नोंदणी करावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे.
बीपीएड, एमपीएड व तीनवर्षीय एलएलबी या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेशाची नोंदणी ११ जूनपासून सुरू असून, नोंदणीची अंतिम तारीख ३० जून आहे. एमएड व बीएड-एमएड (तीनवर्षीय एकात्मिक अभ्यासक्रम) या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेशाची नोंदणी दिनांक १६ जूनपासून सुरू असून, नोंदणीची अंतिम तारीख ६ जुलै आहे, तर पाचवर्षीय एलएलबी या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेशाची नोंदणी दिनांक १९ जूनपासून सुरू असून नोंदणीची अंतिम तारीख ९ जुलै आहे. इतर अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेशाच्या तारखा लवकरच जाहीर करण्यात येतील.
आजपर्यंत झालेली प्रवेश नोंदणी
अभ्यासक्रम
सीईटी दिलेले विद्यार्थी आजपर्यंत नोंदणी झालेले विद्यार्थी
बीपीएड
४,९६५ २,६३४
एमपीएड
२,१३४ १,०५७
तीनवर्षीय एलएलबी
६९,४७३ ३६,३९५
एमएड
३४५१ १,१९२
बीएड-एमएड (तीनवर्षीय एकात्मिक अभ्यासक्रम)
७९७ २४३
पाचवर्षीय एलएलबी
२९,२८८ ११,४९६
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