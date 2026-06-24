प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा
अतिरिक्त आयुक्तपदी
मुंबई, ता. २४ : ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांनी बुधवारी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला. प्रशासनाच्या वतीने सहआयुक्त संजोग कबरे यांनी त्यांचे स्वागत केले. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांची बदली झाल्याने त्यांचा पदभार लवंगारे यांना मिळण्याची शक्यता आहे. वर्मा-लवंगारे यांनी अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धुळे जिल्हाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, मराठी भाषा विभागाच्या सचिव तसेच नागपूर विभागाच्या पहिल्या महिला विभागीय आयुक्त म्हणून कामकाज पाहिले आहे. केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर त्यांनी वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि अणुऊर्जा विभागात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.