मध्य रेल्वेवर उद्या मेगाब्लॉक
लोकलसह एक्स्प्रेसवर परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी रविवारी (ता. ३०) मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. विद्याविहार-ठाणेदरम्यानच्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवर तसेच ठाणे-वाशी/नेरूळदरम्यानच्या ट्रान्स-हार्बर मार्गावर हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरील लोकल सेवांसह काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.
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मध्य रेल्वे
कुठे - विद्याविहार-ठाणेदरम्यान पाचवी आणि सहावी मार्गिका
कधी - सकाळी ८ ते दुपारी १.३० वाजेपर्यंत
परिणाम - या ब्लॉकदरम्यान ठाणे येथून सुटणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. एलटीटीकडे जाणाऱ्या गाड्या विद्याविहार स्थानकावर सहाव्या मार्गावर पुन्हा वळवल्या जातील. डाऊन मार्गाने जाणाऱ्या मेल/एक्स्प्रेस गाड्या विद्याविहार स्थानकावर डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील आणि पाचव्या मार्गावर ठाणे येथे वळवण्यात येणार आहे. गोदान एक्स्प्रेस, नेत्रावती एक्स्प्रेस, सोलापूर-सीएसएमटी वंदे भारत, पुणे-सीएसएमटी सिंहगड एक्स्प्रेस, पुणे-सीएसएमटी डेक्कन क्वीन, पुणे-सीएसएमटी प्रगती एक्स्प्रेस, मंगळुरू-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, राजगीर-एलटीटी जनता एक्स्प्रेस, काकिनाडा पोर्ट-एलटीटी एक्स्प्रेस, बनारस-एलटीटी सुपरफास्ट एक्स्प्रेसला विलंब होणार आहे.
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ट्रान्स-हार्बर मार्गावर
कुठे - ठाणे-वाशी/नेरूळदरम्यान अप आणि डाऊन मार्ग
कधी - सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० वाजेपर्यंत
परिणाम - या ब्लॉक कालावधीत ठाणे-वाशी/नेरूळ/पनवेलदरम्यानच्या अप आणि डाऊन ट्रान्स-हार्बर लोकल सेवा बंद राहतील. ठाण्याहून वाशी, नेरूळ आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या सेवा तर पनवेल, नेरूळ आणि वाशीहून ठाण्याकडे येणाऱ्या सेवा रद्द राहतील. दरम्यान, बेलापूर-उरण मार्गावरील लोकल रविवारच्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहतील.
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