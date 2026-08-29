‘पादचारी प्रथम’ अभियानाचा धडाका
१३४ पदपथ अतिक्रमणमुक्त, १९७ किमीचे रस्ते मोकळे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : महापालिकेने हाती घेतलेल्या ‘पादचारी प्रथम’ अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील १३४ पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवून तब्बल १९७ किलोमीटर लांबीचे रस्ते पादचाऱ्यांसाठी अडथळामुक्त करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
आयुक्तांनी सर्व अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना या अभियानाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक प्रशासकीय विभागातील (वॉर्ड) कारवाईचा आढावा स्वतः आयुक्त घेत असून, मुंबईतील व्यावसायिक व नागरिकांनी या मोहिमेला सहकार्य करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. ‘एस’ विभागांतर्गत सर्वाधिक वर्दळीच्या भांडुप रेल्वे स्थानक (पश्चिम) परिसरात गेल्या दोन दिवसांत विशेष मोहीम राबवून ९४ अनधिकृत स्टॉल्स हटवण्यात आले. भांडुपमधील नियोजित १४ पैकी ११ पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे काम सुरू झाले आहे. या कारवाईमुळे स्थानकातून बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांचा मार्ग मोकळा झाला असून, लालबहादूर शास्त्री मार्गाच्या दिशेने जाणाऱ्या पादचाऱ्यांची कोंडीतून सुटका झाली आहे. अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, उपायुक्त संतोषकुमार धोंडे आणि ‘एस’ विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त समरीन सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली ही धडक कारवाई झाली. यासाठी पाच जेसीबी, १० डम्पर, ५० हून अधिक अधिकारी, १०० कामगार आणि ७० पोलिस कर्मचाऱ्यांचा ताफा तैनात करण्यात आला होता.
कारवाई सुरूच राहणार
अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील २६ वॉर्डांमधील २०० पदपथांपैकी १३४ पदपथांचे काम हाती घेण्यात आले असून, आतापर्यंत १,४५९ ठिकाणी प्रत्यक्ष दंडात्मक व निष्कासनाची कारवाई झाली आहे. पदपथ हे केवळ पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहेत. त्यावर दुकाने, स्टॉल्स किंवा साहित्य ठेवून अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.
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