महाराष्ट्रातील ४०४ पर्यटकांपैकी ३३८ सुरक्षित
३७ जण भारतात परतले; ६० बेपत्ता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : नेपाळ-तिबेट परिसरात २६ ऑगस्टला अचानक आलेल्या पुरामुळे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील ४०४ पर्यटकांपैकी ३३८ जणांशी प्रशासनाचा संपर्क झाला असून, ते सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील ३७ जणांना भारतात आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईस्थित ‘रिचा टूर्स’मार्फत नेपाळला गेलेले ६० पर्यटक मात्र अद्याप बेपत्ता आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाने चीन-तिबेट परिसरात सुरक्षित असलेल्या महाराष्ट्रातील १४९ नागरिकांची यादी राज्य सरकारला दिली आहे. ही यादी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून नागरिकांची ओळख व स्थिती पडताळली जात आहे. नागपूरमधील १०५ नागरिक भारतात परतले आहेत.
दरम्यान, मुंबईतील बोरिवली आणि अंधेरी येथील आठ पर्यटक नेपाळमध्ये अडकले असून, त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अंधेरीतील लक्ष्मीनारायण आचार्य आणि त्यांच्या गटाचा मोबाइलवरून संपर्क होत नसल्याने प्रशासन त्यांच्या नातेवाइकांच्या संपर्कात आहे.
अहिल्यानगरच्या संगमनेरमधील ट्रॅव्हल्सद्वारे नेपाळला गेलेल्या महाराष्ट्रातील ४५ जणांच्या गटाने शनिवारी भारतीय हद्दीत प्रवेश केला. चितवन येथे अडकलेल्या या गटाला लुंबिनीमार्गे भारतात आणण्यात आले असून, ते अयोध्येत पोहोचले आहेत. पुढील नियोजन शासनाच्या सूचनेनुसार केले जाणार आहे.
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