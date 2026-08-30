जनसुविधा केंद्राचे खासदार गोयल यांच्या हस्ते उद्घाटन
मुंबई, ता. ३० : स्थानिक रहिवाशांना स्वच्छ शौचालय, आंघोळ, लॉन्ड्री आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दहिसर येथे स्वच्छता व जनसुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्राचे उद्घाटन वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी (ता. ३०) केले. हे केंद्र कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधीच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलवर उभारण्यात आले आहे.
हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड, एचएसबीसी इंडिया, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन आणि मुंबई महापालिका यांचा या उपक्रमात सहभाग आहे. व्हर्च्युअल माध्यमातून संबोधित करताना गोयल म्हणालेस की गरज भासल्यास उत्तर मुंबईमध्ये अशा प्रकारची १०० सुविधा केंद्रे उभारता येतील, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्तीला या सुविधांचा लाभ मिळू शकेल. आपल्या नागरिकांना आधुनिक आणि स्वच्छ सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आपली जबाबदारी आम्ही पार पाडत आहोत. सावरपाडा सुविधा केंद्रामध्ये २९ टॉयलेट सीट, सहा लॉन्ड्री मशीन आणि पाणी शुद्धीकरणाची सुविधा आहे. पाच सदस्यांच्या कुटुंबाला दरमहा १५० रुपयांमध्ये अमर्यादित शौचालय वापरण्याची सुविधा येथे उपलब्ध आहे. आरओ-फिल्टर केलेले पिण्याचे पाणी एक रुपये प्रतिलिटर दराने, तर सात किलो कपड्यांची लॉन्ड्री सुविधा ७० रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे.
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