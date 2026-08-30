वैद्यकीयची पहिली यादी जाहीर
१० हजार ५०९ विद्यार्थ्यांना संधी
मुंबई, ता. ३० : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेशासाठी वैद्यकीय शिक्षणाअंतर्गत असलेल्या एमबीबीएस व बीडीएस पदवी अभ्यासक्रमाच्या राज्याच्या कोट्याअंतर्गत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची पहिली यादी रविवारी (ता. ३०) जाहीर करण्यात आली. या पहिल्या यादीत दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या १० हजार ६४६ जागांपैकी १० हजार ५०९ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. या पहिल्या यादीत एमबीबीएसच्या आठ हजार १२९ जागांपैकी आठ हजार ६५ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. तर बीडीएसच्या दोन हजार ५१७ जागांपैकी दोन हजार ४४४ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे.
‘एमबीबीएस’च्या जागांमध्ये पहिल्या यादीत दिव्यांग व अनाथ संवर्गातील ६४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. तर बीडीएसच्या जागामध्ये पहिल्या यादीत दिव्यांग व अनाथ संवर्गातील ७३ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीमध्ये महाविद्यालय मिळाले आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी आता ३१ ऑगस्ट २०२६ ते ४ सप्टेंबर २०२६ सायंकाळी ५.३०पर्यंत आवश्यक ती मूळ कागदपत्रे व आवश्यक शुल्काच्या डिमांड ड्राफ्टसह वाटप झालेल्या महाविद्यालयामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या सुट्टीच्या दिवशी धनादेशाद्वारे शुल्क भरण्यास परवानगी असेल, मात्र पुढील कामकाजाच्या दिवशी तो डिमांड ड्राफ्टने बदलणे आवश्यक राहील. उमेदवाराने पुढील कामकाजाच्या दिवशी डिमांड ड्राफ्ट सादर न केल्यास त्याचा प्रवेश रद्द करण्यात येऊ शकतो.
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