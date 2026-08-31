सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला वेग
सुधारित नियमावली जाहीर; मुलाखतींचे चित्रीकरण बंधनकारक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांतील सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे चित्रीकरण करणे तसेच अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भातील सुधारित नियमावली आज जाहीर करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांनी भरतीच्या जाहिरातीचा मसुदा संबंधित विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी सादर करावा. विद्यापीठाने जाहिरातीला मान्यता देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) संबंधित नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण तसेच समांतर आरक्षणाची अचूक नोंद झाली की नाही, याबाबत खातरजमा करावी. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाची राहणार आहे. भरती प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
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निवड यादीसाठी निकष
मुलाखतीसाठी उमेदवारांची निवड करताना यूजीसीचे निकष, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरण विचारात घेणे आवश्यक राहणार आहे. संबंधित निकष आणि निवडलेल्या उमेदवारांची यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक
सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक केले आहे. भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी, न्यायालयीन अथवा वैधानिक कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित रेकॉर्डिंग नष्ट करता येणार नाही. प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत ते सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.
अंतिम यादी संकेतस्थळावर
निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याची खातरजमा केल्यानंतर संबंधित विद्यापीठाने अंतिम निवड यादीला मान्यता द्यावी. त्यानंतर अंतिम उमेदवारांची यादी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
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