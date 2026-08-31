नेपाळमधून ४८ पर्यटकांची सुखरूप घरवापसी
शिवसेनेच्या बचाव पथकाचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : नेपाळमधील जलप्रलयानंतर तेथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांना मायदेशी आणण्यासाठी शिवसेनेकडून विशेष मदत मोहीम राबवली जात आहे. पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा नेते राहुल कनाल यांच्या पथकाने नेपाळमध्ये अडकलेल्या ४८ मराठी पर्यटकांना सुखरूप परत आणले आहे, अशी माहिती शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी दिली.
बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेले ३७ पर्यटक काठमांडू-गोरखपूर बस आणि तेथून विमानाने २९ ऑगस्टला पुण्यात पोहोचले. तसेच नाशिकच्या पेठ तालुक्यातील अडकलेल्या ११ विद्यार्थ्यांना सोशल मीडियाद्वारे संपर्क साधून अन्न, औषधे पुरवून सुरक्षित नाशिकला पाठवण्यात आले. मुंबईतील बेपत्ता ६६ पर्यटकांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असून, माणुसकीच्या नात्याने शिवसेना सीमा ओलांडून मदत करीत असल्याचे निरुपम म्हणाले.
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बाबरप्रेम आवरावे!
एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्यावर टीका करताना निरुपम म्हणाले, बाबरने भारतावर केलेले अत्याचार विसरता येणार नाहीत, त्यामुळे ओवेसी यांनी बाबरप्रेम आवरावे. अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा कलंक पुसण्याचे काम आम्ही केले असून, परराष्ट्र संबंध वेगळे असले तरी बाबराचे पाप धुतले जाऊ शकत नाही, असा घणाघात त्यांनी या वेळी केला.
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