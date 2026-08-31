मुंबईतील १०.५ लाख मालमत्ताधारकांना पालिकेकडून कर बिले

११लाख मालमत्ताधारकांना पालिकेकडून कर बिले
मुंबई, ता. ३१ : महापालिकेने शहरातील तब्बल १०.५०लाख मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कराची (प्रॉपर्टी टॅक्स) बिले पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. यंदाची बिलिंग प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली असून, व्हॉट्सॲप आणि क्यूआर कोडद्वारे थेट बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
महापालिकेने यंदा मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ७,००० कोटी रुपयांच्या महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मुंबईत एकूण २.५४ लाख इमारती असून, पहिल्या टप्प्यात या इमारतींमधील रहिवाशांना बिले पाठवली जात आहेत. मोकळ्या भूखंडांच्या (ओपन प्लॉट्स) मालकांना दुसऱ्या टप्प्यात बिले पाठवली जातील. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या ३.६ लाख लहान घरांना मालमत्ता करातील सवलत कायम असणार आहे. मार्च २०२६मध्ये ''मुंबई महापालिका कायदा'' कलम १५४ मधील सुधारणेमुळे पालिकेला २०१०पासून प्रलंबित असलेला कर वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २०१०मध्ये लागू झालेल्या भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणालीच्या वादानंतर २०१४ च्या न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार अनेकजण केवळ ५० टक्के कर भरत होते. मात्र, सुधारित नियमांनुसार ज्यांच्याकडून अतिरिक्त रक्कम आकारली गेली असेल, त्यांना पालिका परतावा (रिफंड) देणार आहे.
महत्त्वाच्या बाबी:
सवलत योजना: कराची संपूर्ण रक्कम एकाच हप्त्यात भरल्यास ४ टक्के, तर दोन हप्त्यांत भरल्यास २ टक्के सवलत मिळेल.
गेल्या वर्षाची कामगिरी: पालिकेने गतवर्षी ७,३४१ कोटींच्या उद्दिष्टापेक्षा ७,६१० कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली केली होती.
विलंबाचे कारण: मूल्यनिर्धारण आणि संकलन विभागाचे अधिकारी विशेष कामात व्यस्त असल्याने यंदा बिले पाठवण्यास काहीसा विलंब झाला.
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