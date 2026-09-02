जिया रायची ‘ट्रिपल क्राउन’ला गवसणी

मुंबई, ता. २ : ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) असलेल्या १८ वर्षीय भारतीय पॅरा जलतरणपटू जिया राय हिने खुल्या पाण्यातील जलतरणात ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. न्यूयॉर्कमधील ‘२० ब्रिजेस स्विम अराउंड मॅनहॅटन’ ही ४८ किलोमीटरची खडतर एकेरी जलतरण मोहीम तिने ३० ऑगस्टला आठ तास ५३ मिनिटांत पूर्ण केली. या कामगिरीसह ‘ओपन वॉटर स्विमिंग ट्रिपल क्राउन’ पूर्ण करणारी जगातील पहिली महिला पॅरा जलतरणपटू ठरल्याचा दावा तिच्या प्रसिद्धिपत्रकात करण्यात आला आहे.
मॅनहॅटन बेटाभोवतीचे अंतर पूर्ण केल्यानंतर न्यूयॉर्कमधील भारताचे उपमहावाणिज्यदूत विशाल जयेशभाई हर्ष यांच्या हस्ते तिचा सत्कार करण्यात आला.
तीन खडतर मोहिमांचा टप्पा
जियाच्या ‘ट्रिपल क्राउन’मध्ये तीन आव्हानात्मक खुल्या पाण्यातील जलतरण मोहिमांचा समावेश आहे. तिने २०२४ मध्ये इंग्लिश चॅनेल, २०२५ मध्ये कॅटालिना चॅनेल आणि २०२६ मध्ये मॅनहॅटनभोवतीची ‘२० ब्रिजेस’ मोहीम पूर्ण केली. यापूर्वी तिने २०२२ मध्ये पाल्क सामुद्रधुनीही पार केली आहे.
भरती-ओहोटीच्या प्रवाहांचे आव्हान
‘२० ब्रिजेस स्विम अराउंड मॅनहॅटन’ ही जगातील कठीण खुल्या पाण्यातील जलतरण मोहिमांपैकी एक मानली जाते. वेगवान भरती-ओहोटीचे प्रवाह, बदलते हवामान, सुमारे २० अंश सेल्सिअस तापमानाचे पाणी आणि मार्गावरील बोटींची वाहतूक यामुळे या मोहिमेचे आव्हान वाढते.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरव
इंग्लिश चॅनेल एकेरी पोहून पार करणारी एएसडी असलेली जगातील पहिली मुलगी असल्याचेही प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तिच्या कामगिरीची दखल घेत तिला २०२४ मध्ये ‘डब्ल्यूओडब्ल्यूएसए’ पुरस्कार, २०२३ मध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार आणि २०२२ मध्ये पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.
मुंबई : जिया रायने ‘ट्रिपल क्राउन’ खडतर एकेरी जलतरण मोहीम पूर्ण केली.
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