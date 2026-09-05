सेंच्युरी मिलच्या जमीन विकसकास देण्यास विरोध

सेंच्युरी मिलची जमीन विकसकास देण्यास विरोध
काँग्रेसचा पालिकेवर घणाघात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : लोअर परळ येथील ऐतिहासिक सेंच्युरी मिलची ६.१७ एकर जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने खासगी विकसकाला देण्याच्या पालिकेच्या प्रस्तावावर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महापालिकेतील काँग्रेस गटनेते अशरफ आझमी यांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करीत पालिकेवर सुमारे १० हजार कोटींचा फायदा खासगी विकसकाच्या घशात घालण्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अशरफ आझमी म्हणाले, ‘‘लोअर परळमधील या २.७ लाख चौ. फूट जमिनीवर विकसकाला ५ एफएसआय दिला जात आहे. त्यामुळे तब्बल १३ लाख चौ. फूट बांधकाम क्षमता निर्माण होते. प्रति चौ. फूट एक लाख दर गृहीत धरल्यास यात १३,००० कोटींचा नफा आहे. असे असताना महापालिकेला केवळ १,३०० कोटी मिळणार आहेत. मग उर्वरित १०,००० कोटींचा फायदा नेमका कोणाला होणार आहे, हे पालिकेने हे स्पष्ट करावे.’’ ‘‘सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ७० वर्षे कायदेशीर लढा देऊन जानेवारी २०२५ मध्ये ही जमीन पालिकेच्या ताब्यात आली आहे. ज्या जमिनीचा मूळ उद्देश गरीब आणि गिरणी कामगारांना निवारा देणे हा होता, ती मौल्यवान संपत्ती आता खासगी विकसकाच्या हवाली केली जात आहे. ज्या गिरणी कामगारांनी मुंबई घडवली, त्यांनाच बेघर करून मुंबईबाहेर ढकलण्याचा हा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. ‘आधी पुनर्वसन, मगच विकास’ हेच आमचे धोरण आहे,’’ असा इशारा आझमी यांनी दिला.
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