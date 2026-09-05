उत्तर मुंबईत ६ कौशल्य विकास केंद्रांद्वारे तरुणाईला रोजगाराच्या संधी: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

सहा ठिकाणी कौशल्य विकास केंद्र
महापालिका आणि एनएसडीसीमध्ये सामंजस्य करार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : उद्योग जगतातील मनुष्यबळाची वाढती मागणी लक्षात घेता उत्तर मुंबईत सहा ठिकाणी कौशल्य विकास केंद्रे उभारून तरुणाईला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली. कांदिवली येथील ठाकूर व्हिलेज येथे या केंद्रासाठी महापालिका आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) यांच्यात शनिवारी (ता. ५) सामंजस्य करार झाला.
केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले, ‘‘उद्योग क्षेत्रातील बदलत्या तंत्रज्ञानाला कुशल मनुष्यबळाची सांगड घालणे आवश्यक आहे. या केंद्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), इन्क्युबेशन सेंटर आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. नोकरदारवर्गासाठी सायंकाळच्या वेळी व शनिवार-रविवार विशेष वर्ग चालवले जातील.’’ तसेच, स्थानिक ऑटो-टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण आणि हॉटेल उद्योगासाठी लागणारे मनुष्यबळ तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
महापालिकेने या केंद्रासाठी समाजकल्याण सुविधा भूखंड उपलब्ध करून दिला आहे. कार्यक्रमास उपमहापौर संजय घाडी, अतिरिक्त पालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे, नगरसेविका निशा परुळेकर, नगरसेवक दीपक तावडे, एनएसडीसीचे संजीव सिंह तसेच महिंद्रा आणि एल अँड टी समूहाचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपमहापौर संजय घाडी यांनी मुंबईतील रिअल इस्टेट व पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील संधींचा उल्लेख करीत ही केंद्रे आधुनिक भारताच्या निर्मितीत महत्त्वाची ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला. तर अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांनी उद्योगांना हवे असणारे कुशल मनुष्यबळ वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी पालिका तत्पर असल्याचे स्पष्ट केले.
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