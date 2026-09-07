‘जे. कुमार’ने लावली १८,९६२ झाडे
मुंबई, ता. ७ : पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी करताना पर्यावरण संवर्धनालाही प्राधान्य देत जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्सने या आर्थिक वर्षात देशभरातील आपल्या प्रकल्पस्थळी १८,९६२ झाडे लावली आणि ४,४८९ झाडांचे पुनर्रोपण केले.
मुंबई, अहमदाबाद, सुरत आणि पुणे येथील मेट्रो प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना कंपनीने झाडांची तोड टाळण्यासह पर्यावरण संवर्धन केले. ठाण्यातील आनंद साकेत रोड प्रकल्पात ३१ झाडांवर परिणाम झाल्यानंतर पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कंपनीने ३१० खारफुटीची झाडे लावली. कंपनीने आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणपूरक उपाययोजनांचा अवलंब करत बीएस-६ बांधकाम उपकरणांचा वापर वाढवला आहे. भूमिगत बोगदा प्रकल्पांमध्ये बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्यात येत आहे. तसेच, कंपनीने आपल्या सर्व प्रकल्पस्थळी जुन्या प्रकाशयंत्रणा बदलून कमी वीज वापरणारे एलईडी दिवे बसवले आहेत. या उपाययोजनांमुळे कंपनीच्या स्कोप एक आणि स्कोप दोन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी झाली, असे जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक कमल जे. गुप्ता म्हणाले. या आर्थिक वर्षातील कंपनीची उलाढाल ५,७२३.०३ कोटी रुपये आहे. कंपनीच्या सीएसआर उपक्रमांतर्गत आरोग्यसेवा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि शिक्षण यांसारख्या उपक्रमांचा लाभ यंदा सुमारे २५ हजार नागरिकांना झाला.
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