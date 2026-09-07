सीएसएमटी-सावंतवाडी एक्स्प्रेस आजपासून सेवेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंबई आणि कोकणदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आणखी एक रेल्वे सेवा उपलब्ध झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-सावंतवाडी रोड एक्स्प्रेसची नियमित दैनंदिन सेवा मंगळवारपासून (ता. ८) सुरू होत आहे. त्यामुळे मुंबईहून कोकणातील विविध भागांत जाणाऱ्या प्रवाशांना रात्रीच्या प्रवासाचा आणखी एक पर्याय मिळणार आहे. या गाडीचे उद्घाटन यापूर्वी झाले आहे. त्यानंतर आता रेल्वे प्रशासनाने तिची नियमित सेवा सुरू केली आहे.
गाडी क्रमांक १५०८७ सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड एक्स्प्रेस दररोज रात्री ११.५५ वाजता सीएसएमटीहून सुटेल. पावसाळी वेळापत्रकानुसार २० ऑक्टोबरपर्यंत ही गाडी दुसऱ्या दिवशी दुपारी १.५० वाजता सावंतवाडी रोडला पोहोचेल. २१ ऑक्टोबरपासून पावसाळ्यानंतरच्या वेळापत्रकानुसार तिचे आगमन दुपारी २.१५ वाजता होईल. परतीची गाडी क्रमांक १५०८८ सावंतवाडी रोड-सीएसएमटी एक्स्प्रेस ९ सप्टेंबरपासून दररोज धावेल. २० ऑक्टोबरपर्यंत ती सावंतवाडी रोडहून सायंकाळी ५ वाजता, तर २१ ऑक्टोबरपासून सायंकाळी ५.२० वाजता सुटेल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६.४० वाजता ती सीएसएमटीला पोहोचेल. दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण, सावर्डा, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ या २१ स्थानकांवर गाडीला थांबे देण्यात आले आहेत.
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