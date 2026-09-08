गिरणी कामगारांचे उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरूच!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मुंबईतील सर्व बंद एनटीसी गिरण्यांसमोर राष्ट्रीय मिल मजूर संघाचे आंदोलन मंगळवारी (ता. ८) दुसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. कामगार नेते आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहीर यांनी केंद्र सरकारशी एनटीसी मिल प्रश्नांवर केलेल्या सकारात्मक चर्चेच्या अनुषंगाने हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी कामगारांनी केली आहे.
‘एनटीसी’चे कार्यकारी अधिकारी कुमकुम राजू यांनी या प्रश्नांवर चर्चेची तयारी दाखवली; परंतु सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी जोपर्यंत गिरणी कामगारांना थकीत पगार मिळण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार नाही, तोपर्यंत उपोषण आंदोलन चालूच राहील, अशी ठाम भूमिका घेतली. टाटा मिल, इंदू मिल क्रमांक पोद्दार आणि दिग्विजय या एनटीसीच्या चारही गिरण्यांच्या प्रवेशद्वारासमोर गिरणी कामगारांनी उपोषण सुरू ठेवले. राष्ट्रीय मिल मजूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष अण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनील बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे बेमुदत साखळी उपोषण सुरू आहे. संघटन सचिव दीपक राणे, गजानन कदम, बबन आसवले, प्रकाश भोसले, मोहन पोळ, एम. पी. पाटील, सुरेश मोरे इत्यादी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी या उपोषणात सहभाग घेतला आहे.
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