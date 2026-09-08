‘शिवनेरी’ परिसरातील संरचनांची होणार पडताळणी
सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : शिवनेरी किल्ल्याचे ऐतिहासिक व जागतिक वारसा मूल्य लक्षात घेता किल्ला परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, कबर व दर्ग्यांसह अन्य संरचनांबाबत तातडीने वस्तुनिष्ठ तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी मंगळवारी (ता. ८) प्रशासनाला दिले.
शिवनेरी किल्ला व त्याच्या परिसरातील स्थितीबाबत मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे अधिकारी, पुरातत्त्व विभाग, तहसीलदार तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांची आढावा बैठक झाली. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या संपूर्ण परिसराला भेट देऊन पाहणी करून यातील काही गंभीर बाबी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्यानुसार ही बैठक घेण्यात आली होती. शिवनेरी किल्ला हा जागतिक वारसा वारशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, संबंधित वारसा वास्तूच्या संरक्षित व बफर झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम अथवा संरचना उभारली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिल्या. किल्ला परिसरातील कबर, दर्गा तसेच इतर संरचना नेमक्या कोणत्या कालखंडात निर्माण झाल्या, त्याबाबत महसूल अभिलेख, उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तऐवज तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या संरचना पूर्वीपासून अस्तित्वात होत्या की अलीकडच्या काळात निर्माण करण्यात आल्या, याची निश्चित पडताळणी करण्याच्या सूचना मंत्री शेलार यांनी दिल्या.
‘नेत्रम’ ॲपच्या माध्यमातून संरचनांची तपासणी
संबंधित तपासणीसाठी केंद्र सरकारच्या ‘नेत्रम’ ॲपचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे एखादी संरचना कोणत्या कालावधीपासून अस्तित्वात आहे, याबाबत माहिती मिळविण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या ‘महास्टॅट’ यंत्रणेशी समन्वय साधून उपलब्ध तांत्रिक माहितीचा वापर करून संरचनांची कालानुक्रमिक पडताळणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
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शिवनेरी किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी निगडित असलेला अत्यंत महत्त्वाचा वारसा आहे. त्याचे पुरातत्त्वीय आणि जागतिक वारसा मूल्य अबाधित ठेवणे ही सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही.
- आशीष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री
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