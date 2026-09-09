मुंबई

टिटवाळा ब्लॉकचा आज अखेरचा टप्पा

टिटवाळा ब्लॉकचा आज अखेरचा टप्पा
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टिटवाळा ब्लॉकचा आज अखेरचा टप्पा
मध्यरात्री तीन तासांचा ब्लॉक; अनेक फेऱ्या रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : टिटवाळा स्थानकातील १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाट विस्ताराच्या कामाचा अंतिम टप्पा गुरुवारी (ता. १०) मध्यरात्री पार पडणार आहे. यासाठी रात्री १.४५ ते पहाटे ४.४५ या तीन तासांत अप आणि डाऊन मार्गावर विशेष वाहतूक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे कसारा मार्गावरील लोकल वाहतुकीसह काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.

ब्लॉकच्या कालावधीत टिटवाळ्यापर्यंत धावणाऱ्या काही लोकल आसनगावपर्यंत वाढविण्यात येतील, तर टिटवाळ्याहून सुटणाऱ्या काही सेवा आसनगावहून सुरू करण्यात येतील. सीएसएमटीहून रात्री १०, ११.१६ आणि ११.४२ वाजता सुटणाऱ्या टिटवाळा लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत. रात्री १२.०८ वाजताची कसारा लोकल आणि रात्री ८.५६ वाजताची आसनगाव लोकलही रद्द राहणार आहे. याशिवाय ठाणे, कुर्ला आणि इतर स्थानकांहून सुटणाऱ्या काही फेऱ्यांवरही परिणाम होणार आहे. टिटवाळ्याहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या पहाटे ४.३२, सकाळी ६.१३ आणि रात्री १०.०६ वाजताच्या लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत. ठाणे, कल्याण आणि टिटवाळा येथून सुटणाऱ्या काही अन्य लोकलही रद्द राहणार आहेत. ब्लॉकपूर्वी सीएसएमटीहून रात्री १०.४७ वाजता सुटणारी कसारा लोकल शेवटची असेल. कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे येणारी रात्री १० वाजताची लोकलही ब्लॉकपूर्वीची शेवटची सेवा असेल. ब्लॉकनंतर सीएसएमटीहून पहाटे ४.१९ वाजता कसाऱ्याकडे लोकल सुटेल. प्रवाशांच्या सोयीसाठी सीएसएमटीहून मध्यरात्री १२.०८ वाजता ठाण्यासाठी विशेष लोकल चालविण्यात येणार आहे. तसेच आसनगावहून सकाळी ८.०२ वाजता परळसाठी विशेष लोकल सोडण्यात येणार आहे.

एक्स्प्रेस गाड्यांचे नियमन
बलिया-दादर एक्स्प्रेस, ज्ञानेश्वरी एक्स्प्रेस, हावडा-सीएसएमटी मेल, गोरखपूर-एलटीटी एक्स्प्रेस आणि साईनगर शिर्डी-दादर एक्स्प्रेससह काही गाड्यांचे वासिंद, आटगाव, खर्डी, कसारा आणि इगतपुरी येथे नियमन करण्यात येणार आहे. विदर्भ एक्स्प्रेस, देवगिरी एक्स्प्रेस, पंजाब मेल आणि दुरंतो एक्स्प्रेससह सहा गाड्या गंतव्यस्थानी ३० ते ४० मिनिटे उशिराने पोहोचण्याची शक्यता आहे.

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