भोंदू खरातसह सहा आरोपींना समन्स
ईडीच्या आरोपपत्राची न्यायालयाकडून दखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः नाशिकचा स्वयंघोषित भोंदू अशोक खरातविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष पीएमएलए न्यायालयाने नुकतीच दखल घेतली आणि न्यायालयाने खरातसह सहा आरोपींना समन्स बजावले. तसेच पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश देऊन सुनावणी २२ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
नोंदीवरील प्राथमिक पुराव्यांवरून आरोपींनी फसवणुकीच्या माध्यमातून गुन्ह्यातून मिळणारा पैसा पद्धतशीरपणे निर्माण केल्याचे दिसते. खरातने स्वतःला कृष्णाचा अवतार, धार्मिक व आध्यात्मिक तसेच अलौकिक शक्ती असल्याचे भासवून त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना सातत्याने आपल्या जाळ्यात ओढले, असेही विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी नमूद केले. आरोपींनी गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम बिनदोष मालमत्ता म्हणून दाखवून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते. त्यामुळे सर्व आरोपींविरुद्ध दखल घेण्यासाठी आणि त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुरेसे कारण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने समन्स बजावताना नोंदविले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, खरात हा ४७.७४ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा सूत्रधार असून, त्याने भाविकांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून ६० बेनामी बँक खाती उघडली. २०२१ ते २०२६ दरम्यान या खात्यांतून मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करण्यात आले. यापैकी ४३ खाती मे २०२१ मध्ये एकाच दिवशी उघडण्यात आल्याचेही यंत्रणेने म्हटले आहे.
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