महाराष्ट्र लवकरच पहिले टोकनिकृत राज्य!
‘फिनटेक फेस्ट’मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास
मुंबई, ता. ९ : महाराष्ट्राला देशातील पहिले ‘टोकनिकृत राज्य’ बनवण्याच्या दिशेने सरकार पावले उचलत असून लवकरच हे काम पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. बीकेसी येथे सुरू असलेल्या ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’मध्ये ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘मागील वर्षीच्या ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’मध्ये महाराष्ट्र टोकनिकृत राज्य करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला होता. त्यासाठी आता डेल्टा कायदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. जमीन, घर आदी अचल संपत्तीत गुंतलेल्या भांडवलाचे रूपांतर आर्थिक संधीमध्ये करण्याची टोकनिकरण (टोकनायझेशन) ही प्रक्रिया आहे. यासंदर्भातील कायद्यामुळे हे व्यवहार त्वरेने होतील, त्यात पारदर्शकता येईल आणि निष्क्रिय संपत्ती आर्थिक विकासासाठी उपयोगात आणता येईल. या नव्या कायद्याद्वारे जमीनजुमला, घर या मालमत्तेच्या टोकनिकरणासाठी कायदेशीर चौकट बनवली जाईल. या प्रक्रियेत सेबी, शेअर बाजार, उद्योग, तंत्रज्ञान, कायदा आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञही सहभागी झाले आहेत.’’
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एजंटिक एआय, क्वांटम तंत्रज्ञानाचा वापर
‘‘सरकार सर्वसामान्य शेतकरी, छोटे उद्योग, वंचित नागरिक यांच्यापर्यंत डिजिटल वित्तीय क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ पोहोचवेल. त्यासाठी एजंटिक एआय आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. एजंटिक एआयमधून एआय सहाय्यक उद्योजकाला गुंतवणुकीचे पर्याय सुचवेल, शेतकऱ्यांना आर्थिक सल्ला देईल; मात्र एआयचे नियंत्रण बाह्य संस्थांकडे न राहता नागरिकांच्या हातात हवे,’’ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
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नवकल्पनांची प्रयोगशाळा
उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने महाराष्ट्राकडे केवळ बाजारपेठ म्हणून न पाहता नवकल्पनांची प्रयोगशाळा म्हणून पाहण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. ‘‘कृषी, एमएसएमई, शहरी विकास, आरोग्य, गतिशीलता, आर्थिक समावेशन, फसवणूक प्रतिबंध आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील अभिनव उपाय राज्य शासनासमोर मांडावेत,’’ असेही त्यांनी सांगितले.
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