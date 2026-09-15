केईएमची जुनी विद्युत यंत्रणा बदलणार!
आगीचा धोका टाळण्यासाठी १०.३० कोटी निधी प्रस्तावित; १० महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे बंधन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : परळ येथील महापालिकेच्या सेठ गोरधनदास सुंदरलाल वैद्यकीय महाविद्यालय आणि छत्रपती शिवाजी महाराज राजा एडवर्ड स्मारक (केईएम) रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीमधील आगीचे धोके टाळण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मोठी दुरुस्ती मोहीम हाती घेतली आहे. रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीतील जुने स्विचगियर, एलटी पॅनेल आणि संबंधित केबल्स तसेच ॲक्सेसरीज बदलण्यासाठी महापालिकेने सुमारे १० कोटी ३० लाख ८७ हजार रुपये खर्चाच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
केईएम हे १,८०० खाटांचे रुग्णालय असून, दरवर्षी सुमारे १८ लाख बाह्यरुग्ण आणि ८५ हजार अंतर्गत रुग्णांवर येथे उपचार केले जातात. तसेच केंद्र सरकारने या रुग्णालयाला दुर्मिळ आजारांसाठीचे ‘उत्कृष्टता केंद्र’ म्हणून घोषित केले आहे.
या कामासाठीचा एकूण सुधारित प्रकल्प खर्च १० कोटी ३० लाख ८७ हजार ७५० इतका आहे. या कामासाठी कार्यालयीन अंदाजापेक्षा १.९३ टक्के कमी दर उद्धृत करणारे मेसर्स एलिप्रोज इंजिनिअर्स हे प्रथम लघुत्तम निविदाकार ठरले आहेत. त्यानुसार जीएसटी व सादिलवार खर्चासह नऊ कोटी ३७ लाख १६ हजार १३६ या कंत्राट मूल्यावर त्यांची निवड करण्यात आली असून, पावसाळ्यासहित १० महिन्यांच्या कालावधीत हे काम पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
या कामासाठी महापालिकेने मागवलेल्या ई-निविदेला प्रतिसाद म्हणून चार कंत्राटदारांनी अर्ज सादर केले होते.
आगीच्या घटनांमध्ये वाढ
मागील काही वर्षांत मुंबईसह राज्यातील विविध रुग्णालयांमध्ये आगीच्या भीषण दुर्घटना घडल्या आहेत. केईएम रुग्णालयातही पूर्वी शॉर्टसर्किटमुळे आगीच्या घटना घडल्या होत्या. रुग्णालयातील सुमारे ३९० डॉक्टर, ५५० निवासी डॉक्टर, पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि दररोज येणारे हजारो रुग्ण यांच्या सुरक्षेचा विचार करता, येथील जुनी विद्युत यंत्रणा तातडीने बदलणे अत्यंत गरजेचे बनले होते. आकस्मिक आगीचा धोका टाळण्यासाठी पालिकेच्या मुख्य अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.
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