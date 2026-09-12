काेकणासाठी आणखी
चार अनारक्षित रेल्वेगाड्या
गणपतीसाठी ३८६ विशेष गाड्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : गणेशाेत्सवासाठी काेकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी मध्य रेल्वेने मुंबईतून आणखी चार अनारक्षित फेऱ्या जाहीर केल्या आहेत. गाडी क्रमांक ०१००९ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून १२ आणि १३ सप्टेंबरला दुपारी १.४५ वाजता सुटेल, तर परतीची गाडी क्रमांक ०१०१० सावंतवाडी रोडहून १३ आणि १४ सप्टेंबरला पहाटे ४.०५ वाजता सुटणार आहे.
अनारक्षित गाड्यांना दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि झारापसह २३ स्थानकांवर थांबा देण्यात येणार आहे. या गाड्यांना १२ शयनयान, सहा सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि दोन गार्ड ब्रेक व्हॅन असतील. अनारक्षित डब्यांसाठी यूटीएस प्रणाली तसेच ‘रेलवन’ ॲपद्वारे तिकीट काढता येणार आहे.
दरम्यान, गणेशोत्सवासाठी १४ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान देशभरात ३८६ गणपती विशेष गाड्या धावणार आहेत. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या २५८, पश्चिम रेल्वेच्या ६४, कोकण रेल्वेच्या ५८ आणि दक्षिण मध्य रेल्वेच्या सहा विशेष गाड्यांचा समावेश आहे. स्थानकांवर आरपीएफ, जीआरपी आणि शहर पोलिस यांच्यावर सुरक्षेची जबाबदारी असणार आहे.
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