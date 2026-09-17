चित्रनगरी ही महाराष्ट्राच्या
कला-संस्कृतीची कर्मभूमी
आशीष शेलार यांचे प्रतिपादन
मुंबई, ता. १७ : दादासाहेब फाळके चित्रनगरी ही केवळ चित्रपटांच्या चित्रीकरणाचे ठिकाण नसून महाराष्ट्राच्या कला आणि संस्कृतीची कर्मभूमी आहे. कलाकारांसाठी अधिक सुविधा, तंत्रज्ञांसाठी नव्या संधी आणि युवा पिढीसाठी आधुनिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या वतीने आयोजित सेवा संकल्प अभियानांतर्गत विविध लोकसेवा व सांस्कृतिक उपक्रमांचे लोकार्पण करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला फिल्मसिटी व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, सहव्यवस्थापक प्रशांत साजणीकर, एनजीएमएच्या संचालक निधी चौधरी, चित्रपट क्षेत्रातील कलाकार, तंत्रज्ञ, गायक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चित्रनगरीतील स्टुडिओ क्रमांक एकचे शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. दर्जेदार पायाभूत सुविधांमुळे कलाकार, निर्माते आणि तंत्रज्ञांना चित्रीकरण व निर्मितीसाठी अधिक सुविधा मिळणार असून, चित्रनगरीला आधुनिक निर्मिती केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
शेलार यांच्या उपस्थितीत कलाकार, तंत्रज्ञ आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेसाठी ‘डॉक्टर्स फॉर यू’च्या माध्यमातून दोन नव्या रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या. यापूर्वीच्या एका रुग्णवाहिकेसह आता चित्रनगरीत तीन रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. तंत्रज्ञ, निर्मिती संस्थांचे कर्मचारी आणि संबंधित मनुष्यबळासाठी विनामूल्य बससेवा सुरू करण्यात आली आहे.
चित्रनगरीतील अग्निसुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तीन टप्प्यांत उभारलेल्या या यंत्रणेत प्रत्येक टप्प्यासाठी १५ लाख लिटर क्षमतेची अग्निशमन पाणी साठवण टाकी आणि स्वतंत्र फायर पंप प्रणाली आहे. यामुळे १५ स्टुडिओंसह प्रशासकीय इमारत, हेलिपॅड, खंडाळा घाट आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या निवासस्थान परिसराची अग्निसुरक्षा अधिक सक्षम झाली आहे. अंतिम अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणारी महाराष्ट्र शासनाची पहिली शासकीय मालमत्ता म्हणून चित्रनगरीने महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. नूतन समिती कक्षाचेही शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
शेलार म्हणाले, की युवा पिढीला डिजिटल माध्यमातून कला सादरीकरणाची संधी मिळावी यासाठी रील स्पर्धा व रील व्यवसाय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. ‘श्री महागणपतिस्तोत्र’ संगीत व्हिडिओ आणि ‘अभंग रिपोस्ट’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या भक्ती व संगीत परंपरेला आधुनिक माध्यमांची जोड देण्यात आली आहे. नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि चित्रनगरीच्या संयुक्त विद्यमाने ‘लेन्स ॲण्ड लेगसी : बॉलीवूडचा दृक्-प्रवास’ या विशेष छायाचित्र प्रदर्शनाचे शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.
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