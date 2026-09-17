‘महाराष्ट्र इम्पॅक्ट अँड इनोव्हेशन हब’
नागरिकांपर्यंत परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा पोहोचविणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : तळागाळातील नागरिकांपर्यंत दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र इम्पॅक्ट अँड इनोव्हेशन हब’ या मंचाची पायाभरणी केली आहे. महाराष्ट्र इम्पॅक्ट अँड इनोव्हेशन हब, आरोग्य नवोपक्रम आणि गुणवत्ता सुधारणा यासाठीचा राज्य-स्तरीय मंच, याच दृष्टिकोनातून विकसित केला जात आहे.
महाराष्ट्र इम्पॅक्ट अँड इनोव्हेशन हब शासन, आरोग्यसेवा पुरवठादार, खासगी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था, नवोन्मेषक आणि विकास भागीदार यांना एकत्र आणणार आहे. याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या “हेल्थ फॉर ऑल” या उद्दिष्टाप्रती असलेल्या वचनबद्धतेला पुढे नेण्यास मदत होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डिजिटल आरोग्य, डेटा आणि प्रिसिजन हेल्थ यांसह नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञानाच्या शक्यता अजमावताना हा उपक्रम विद्यमान यंत्रणा आणि उपचार मार्ग बळकट करून राज्याच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांना पूरक ठरेल.
हबसाठी एक महत्त्वाची संधी म्हणजे खासगी आरोग्यसेवा परिसंस्थेची व्याप्ती आणि क्षमता सार्वजनिक आरोग्य प्राधान्यक्रमांशी जोडता येईल. विविध भागधारकांना एका समान मंचावर आणून, हे मॉडेल व्यवहार्य, परवडणारे, सुलभ आणि स्थानिक गरजांना अनुसरून असलेले उपाय विकसित करण्यास मदत करू शकते.
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