एनसीएमसी कार्डधारकांना भीम ऍपद्वारे येणार टॉप अप

एनसीएमसी कार्डधारकांना
भीम ॲपद्वारे करता येणार टॉप अप
क्यूआर कोड स्कॅन करून काही क्षणांत कार्ड रिचार्ज
मुंबई, ता. १७ ः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) प्रवाशांसाठी डिजिटल सुविधांमध्ये आणखी एक महत्त्वाची भर पडली आहे. एनसीएमसी कार्डधारकांना आता भीम ॲपद्वारे आपल्या कार्डचे टॉप अप करता येणार आहे. त्यामुळे कार्डमध्ये शिल्लक रक्कम संपल्यानंतर पुन्हा रिचार्ज करण्यासाठी केंद्रावर जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मोबाईलच्या माध्यमातून घरबसल्या कार्डमध्ये रक्कम जमा करता येणार आहे.
एनसीएमसी कार्ड प्रकल्पांतर्गत अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांच्या एनसीएमसी कार्डची नोंदणी व वितरण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या सुविधेला अधिक गतिमान आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर करण्याच्या दृष्टीने १५ सप्टेंबरपासून भीम ॲपद्वारे एनसीएमसी कार्ड टॉप अपची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेचा वापर करण्यासाठी एनसीएमसी कार्डच्या पाठीमागील क्यूआर कोड भीम ॲपद्वारे स्कॅन करावा लागणार आहे. क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर उपलब्ध प्रक्रियेनुसार टॉप अप करता येईल. त्यामुळे प्रवाशांना एनसीएमसी कार्डमध्ये आवश्यकतेनुसार रक्कम तत्काळ जमा करण्याची सुविधा मिळणार आहे. एसटी महामंडळाच्या डिजिटल प्रवासी सेवांना अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी डिजिटल सुविधा, अधिक सुलभ आणि अधिक गतिमान प्रवास’ या उद्देशाला या सुविधेमुळे आणखी बळ मिळणार आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी एनसीएमसी कार्डचा वापर अधिक सुलभ होणार आहे.
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