गणेशभक्तांना दिलासा; रविवारी दिवसा लोकलला मेगा ब्लॉक नाही

गणपती दर्शनाला मेगाब्लॉकचे विघ्न नाही
मध्य रेल्वेवर ठाणे-कल्याणदरम्यानच चार तासांचा खोळंबा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : गणेशोत्सवात रविवारची सुट्टी आल्याने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणपती दर्शनासाठी मुंबईकर मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. मध्य रेल्वेवर ठाणे-कल्याणदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गावर सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत ब्लॉक घेतला जाणार असला, तरी मेन, हार्बर, ट्रान्स-हार्बर आणि बेलापूर-उरण पोर्ट मार्गावर मेगाब्लॉक नसेल. पश्चिम रेल्वेवरही रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक नसल्याने गणपती दर्शनासाठी प्रवास करणाऱ्या भाविकांना लोकल सेवांमध्ये मोठा अडथळा येणार नाही.
ठाणे-कल्याणदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गावर अभियांत्रिकी व देखभालीची विविध कामे करण्यात येणार आहेत. या काळात काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्या ठाणे-कल्याणदरम्यान जलद मार्गावरून वळविण्यात येतील. त्यामुळे संबंधित गाड्यांना नियोजित वेळेपेक्षा १० ते १५ मिनिटांचा विलंब होण्याची शक्यता आहे.
वसई-दिवा मेमू सेवेत बदल
ब्लॉकमुळे वसई रोड-दिवा मेमू सेवेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. वसई रोडहून सकाळी ९.५० वाजता सुटणारी ६१००३ मेमू कोपर स्थानकातच थांबविण्यात येईल. तर दिवा-वसई रोड ६१००४ मेमू दिवा स्थानकाऐवजी कोपर येथून सकाळी ११.४५ वाजता सुटेल. त्यामुळे दिवा-कोपरदरम्यान मेमू सेवा रद्द राहणार आहे.
पश्चिम रेल्वेवर मध्यरात्री जम्बो ब्लॉक
पश्चिम रेल्वेवर शनिवार-रविवारच्या मध्यरात्री म्हणजेच १९ आणि २० सप्टेंबरदरम्यान सांताक्रूझ-माहीम स्थानकांदरम्यान जम्बो ब्लॉक घेतला जाणार आहे. अप जलद मार्गावर मध्यरात्री १२ ते पहाटे ४ आणि डाऊन जलद मार्गावर मध्यरात्री १२.३० ते पहाटे ४.३० या वेळेत ब्लॉक असेल. या काळात अंधेरी ते चर्चगेटदरम्यान सर्व जलद लोकल धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येतील.
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