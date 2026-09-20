तीन महिन्यांत २८ हजार वीजचोऱ्यांचा पर्दाफाश

मुंबई, ता. २० : वीज चोर महावितरणच्या रडारवर आले असून, वाढत्या वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी रोखण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर सुरू केला आहे. त्यानुसार गेल्या तीन महिन्यांत १९० भरारी पथकांच्या तपासणीत २७,९६४ वीजचोऱ्या उघड झाल्या असून, ६६ कोटी २८ लाखांची वीजचोरी समोर आली आहे.
महावितरणने चोरांचा शोध घेण्यासाठी पारंपरिक तपासणीला हायटेकची जोड देत एआय आणि मशीन लर्निंगवर आधारित माॅड्यूल विकसित केले आहे. हे माॅड्यूल ग्राहकांचा वीज वापराचा आलेख, अचानक घटलेली मागणी, मीटरमधील फेरफार अशा ५० हून अधिक निकषांवर २४ तास विश्लेषण करते. संशयास्पद वापर आढळल्यास ग्राहकाला ‘हाय-रिस्क’ श्रेणीत टाकून थेट चोरीचे ठिकाण अचूक मिळते.
२९.८५ कोटींची वसुली
जून ते ऑगस्टदरम्यान छत्रपती संभाजीनगर विभागात ५,०८३, कोकणात ११,०८३, नागपुरात ५,९४९ आणि पुण्यात ५,८४९ अशा एकूण २७,९६४ चोऱ्या उघड झाल्या. त्यापैकी २४,५०८ प्रकरणांचे मूल्यांकन पूर्ण होऊन बिले देण्यात आली आहेत. आतापर्यंत १०,८१० प्रकरणांत २९.८५ कोटींची वसुली झाली आहे. रक्कम न भरलेल्या २८९ प्रकरणांत कलम १३५ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वीजचोरांचे धाबे दणाणले आहेत.
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