ध्वनीप्रदूषणावर आज तातडीची सुनावणी

ध्वनिप्रदूषणावर आज तातडीची सुनावणी
उच्च न्यायालयाची स्वतःहून दखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : गणेशोत्सवादरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २१) स्वतःहून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या काळातील अनियंत्रित गोंगाटावर नाराजी व्यक्त केली. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सरकारने काय कारवाई केली? गतवर्षीचा आणि यंदाचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश देत मंगळवारी (ता. २१) सुनावणी सूचीबद्ध केली.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दैनंदिन न्यायालयीन कामकाज सुरू होण्यापूर्वी महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. या वेळी न्यायालयाने गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकांमध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली. कोणत्याही धर्माला किंवा सणांना आमचा विरोध नाही; मात्र सण साजरे करताना अन्य कोणालाही त्रास होणार नाही, याची प्रत्येकाने काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
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प्रश्नांची सरबत्ती
सध्या गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुकांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाचे नियम पाळले जात आहेत का? आवाजाच्या मर्यादेबाबत काही नियमावली केली आहे का? त्याची अंमलबाजवणी होत आहे का? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली? गेल्या वर्षी परिस्थिती काय होती? याबाबतचा सर्व तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना दिले.
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