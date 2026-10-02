आज मुंबईत अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिवस
मुंबई, ता. २ : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ३ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान ‘अभिजात मराठी भाषा सप्ताह २०२६’ साजरा करण्यात येणार आहे. या सप्ताहाच्या निमित्ताने विविध ठिकाणी मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीशी संबंधित विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या उपक्रमांतर्गत ‘अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिवस’ शनिवारी (ता.३) मुंबईतील श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या पाटकर सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ या वेळेत हा कार्यक्रम होणार आहे. मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र राज्य आणि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची उपस्थिती राहणार आहे. कार्यक्रमात ‘मराठीचिये कौतुके भाग-२’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात येणार असून, या वेळी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले आहे. ‘अभिजात मराठी, अभिमान मराठी’ या भावनेतून सप्ताहाच्या माध्यमातून मराठी भाषेचा गौरव, तिची समृद्ध परंपरा आणि साहित्यिक-सांस्कृतिक वारसा यांचा जागर करण्यात येणार आहे.
३ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यातील विविध ठिकाणी अभिजात मराठी भाषा सप्ताहानिमित्त विविध उपक्रम राबविले जाणार असून, मराठी भाषेच्या अभिजाततेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीप्रेमींनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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