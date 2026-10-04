मतदानाच्या हक्कासाठी एल्गार
शिवसेना (ठाकरे)-मनसेचा तळपत्या उन्हात मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : तळपत्या उन्हाची पर्वा न करता मतदानाचा हक्क आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी शिवसेना (ठाकरे) आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी रविवारी मुंबईच्या रस्त्यावर जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे तरुणांसोबतच महिला, पुरुष आणि ज्येष्ठ नागरिकांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
सकाळपासूनच सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर कार्यकर्त्यांची गर्दी वाढू लागली होती. हातात पक्षाचे झेंडे, फलक आणि मतदानाच्या हक्काच्या समर्थनार्थ घोषणा देत कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी होत होते. उन्हाची तीव्रता वाढत असतानाही मोर्चातील उत्साह मात्र कायम होता. मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार असून, निवडणूक प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास कायम राहिला पाहिजे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
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ज्येष्ठ नागरिकांचाही उत्स्फूर्त सहभाग
या आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांची लक्षणीय उपस्थिती. तळपत्या उन्हातही अनेक महिला, पुरुष आणि ज्येष्ठ नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते. ‘मतदानाचा हक्क अबाधित राहिलाच पाहिजे,’ अशा घोषणांनी सीएसएमटी परिसर दणाणून गेला.
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पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सीएसएमटी आणि आसपासच्या परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. गर्दीमुळे वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी वाहतूक पोलिसांनीही विशेष नियोजन केले होते. मोर्चेकऱ्यांच्या हालचालींवर पोलिसांकडून लक्ष ठेवण्यात येत होते.
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‘‘गेली ४५ वर्षे ठाकरे कुटुंबीयांशी मी जोडलो आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावायचो. आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांच्या कार्यक्रमांना मी उपस्थित असतो. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना रस्त्यावर मला पाहून गाड्यांचा ताफा थांबून भेट घेतली होती,’’ अशी आठवण ज्येष्ठ शिवसैनिक मोहन यादव यांनी सांगितली.
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भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मतदानाचा अधिकार दिला आहे; मात्र केंद्र सरकार हा मतदानाचा अधिकार लुबाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतीय नागरिकांना सरकार निवडण्यासाठी मतदानाचा अधिकार आहे; मात्र सरकारच आता मतदार निवडत आहे. हुकूमशाहीच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू असून, तिला लगाम लागायला हवा.
- प्रदीप वाघमारे, अवजड वाहतूक विभागप्रमुख, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना
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सरकारने नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर घाला घातला. त्यांचे नाव मतदार यादीतून गायब केले. त्यामुळे हा आक्रोश होणारच होता. सरकारवरील नाराजीचे आंदोलनात रूपांतर झाले. लोकशाहीत आंदोलन करणे हा आमचा अधिकार आहे. तो सरकार हिरावून घेऊ शकत नाही.
- उज्ज्वला गुरव, ज्येष्ठ नागरिक
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मतचोरीवर लोकांनी सातत्याने आवाज उठवूनही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या प्रकारणात दोषी असलेले निवडणूक आयुक्त यांचा केवळ राजीनामा नको, तर त्यांना अटक व्हायला हवी.
- सुभाष येवले, ज्येष्ठ शिवसैनिक
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