आणिक आगार अग्नितांडवात प्रकरण : बेस्टची सुरक्षा ‘नॉट बेस्ट’!

आणिक आगार आग प्रकरण :
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बेस्टची सुरक्षा ‘नॉट बेस्ट’!
आगारात अग्निशमन यंत्रणा नसल्याचे उघड; अध्यक्षा विश्वासराव आक्रमक
मुंबई, ता. ६ : सायन येथील आणिक डेपोमध्ये लागलेल्या भीषण आगीमुळे बेस्ट प्रशासनाच्या सुरक्षिततेचा बुरखा फाटला आहे. आगारात कोणतीही अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने आग वेळेत विझवता आली नाही. यात १२ बस खाक झाल्या. या गंभीर प्रकारानंतर बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी आक्रमक भूमिका घेत महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना थेट पत्र लिहिले असून, प्रत्येक आगारात २४ तास अग्निशमन वाहन तैनात करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
बेस्ट प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ५ ऑक्टोबरला सायंकाळी वेट-लीजवरील बस क्रमांक ७२४२ मध्ये अचानक आग लागली. वाऱ्याच्या वेगामुळे ही आग क्षणार्धात पसरली आणि बाजूला उभ्या असलेल्या इतर वाहनांनाही तिने कचाट्यात घेतले. यात सात बससह ताफ्यात नव्याने दाखल झालेल्या पाच बस पूर्णपणे खाक झाल्या. अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले; मात्र तोपर्यंत बेस्टचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते.
आणिक आगारात सात जुन्या आणि पाच नव्या बसेस आगीच्या भक्षस्थानी पडल्याने उपक्रमाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ‘‘आगारात प्राथमिक अग्निशमन यंत्रणाच उपलब्ध नसल्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात आग विझवणे शक्य झाले नाही,’’ असा थेट ठपका तृष्णा विश्वासराव यांनी पत्राद्वारे ठेवला आहे. त्यामुळे बेस्टच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले.
अग्निशमन वाहन तैनात करावे
डेपोमध्ये दररोज शेकडो बस उभ्या असतात. अशा ठिकाणी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक सुविधा तत्काळ उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. आगीच्या घटनेची पुनरावृत्त होऊ नये आणि बेस्टच्या मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे, यासाठी प्रशासनाने प्रत्येक आगारात कायमस्वरूपी अग्निशमन वाहन तैनात करावे, अशी मागणी विश्वासराव यांनी पत्रात केली आहे.
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