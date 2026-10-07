कांदिवली कामगार रुग्णालयात डायलिसिस केंद्र कार्यान्वित
वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मिलिंद देवळे यांच्याकडून पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : कांदिवली येथील कामगार रुग्णालयातील डायलिसिस केंद्र अखेर प्रत्यक्ष सेवेत दाखल झाले आहे. केंद्र सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी दोन रुग्णांवर डायलिसिस उपचार करण्यात आले. त्यामुळे डायलिसिसची गरज असलेल्या विमाधारक रुग्णांना रुग्णालयातच ही उपचार सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डायलिसिस केंद्राच्या सेवेच्या पहिल्याच दिवशी दोन रुग्णांवर डायलिसिसची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, दोन्ही रुग्ण उपचार घेत आहेत. केंद्रातील यंत्रणा आणि उपचार प्रक्रियेची पाहणी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मिलिंद देवळे यांनी केली. या वेळी रुग्णालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. ईएसआयसीच्या रुग्णालयात नियमित उपचार घेणाऱ्या मूत्रपिंडाच्या आजाराच्या रुग्णांसाठी डायलिसिस ही महत्त्वाची सुविधा आहे. यापूर्वी डायलिसिससाठी बाहेरील केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागत असल्यास रुग्णांना प्रवास, वेळ आणि उपचाराच्या सातत्याचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागतो.
रुग्णालयातील सुविधा सुरू झाल्याने या अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. डायलिसिस केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर आणखी रुग्णांना नियमित उपचार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या प्रत्यक्ष कामकाजामुळे ईएसआयसीच्या लाभार्थी रुग्णांना विशेषतः दीर्घकालीन डायलिसिसची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
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