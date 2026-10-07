डॉक्टरांच्या बायोमेट्रिक हजेरीवर प्रश्नचिन्ह
प्रशासनाचा ‘आरटीआय’अंतर्गत माहिती देण्यास नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मालाड येथील मनोहर वामन देसाई महापालिका रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या बायोमेट्रिक हजेरीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीतील विविध श्रेणीतील डॉक्टरांच्या बायोमेट्रिक हजेरीची माहिती मागितली होती, मात्र रुग्णालय प्रशासनाने ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
कोठारी यांनी वरिष्ठ निवासी डॉक्टर, रजिस्ट्रार, हाऊस ऑफिसर, वैद्यकीय अधिकारी, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह विविध पदांवरील डॉक्टरांच्या बायोमेट्रिक हजेरीच्या प्रती मागितल्या होत्या, मात्र माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ८(१)(i) अंतर्गत ही माहिती देता येत नसल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले. या निर्णयावर समाधान नसल्यास ३० दिवसांत प्रथम अपील करता येणार आहे. दरम्यान, हजेरीच्या नोंदीवरून प्रश्न उपस्थित होत असतानाच पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ६ ऑक्टोबर रोजी परिघीय आणि विशेष रुग्णालयांसाठी स्वतंत्र परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार सर्व नियमित आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बायोमेट्रिक हजेरीची नोंद काटेकोरपणे करावी, तसेच कामाच्या वेळेत नियुक्त ठिकाणी उपस्थित राहून ठरवून दिलेल्या शिफ्टनुसार काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गैरहजेरीवर शिस्तभंगाची कारवाई
बायोमेट्रिक हजेरीमध्ये अनियमितता आढळल्यास किंवा परवानगीशिवाय कर्मचारी गैरहजर राहिल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालिकेने दिला आहे. त्यामुळे रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीवर आता पालिकेचे अधिक काटेकोर लक्ष राहणार आहे. बायोमेट्रिक नोंद आणि कामाच्या वेळेतील प्रत्यक्ष उपस्थिती यामध्ये तफावत राहू नये, यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
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