जुन्या व्हिडिओवरून खंडणीची मागणी
दोन बहिणींविरोधात गुन्हा दाखल
मुंबई, ता. ७ : खाद्यपदार्थात मृत उंदीर आढळल्याचा जुना व्हिडिओ प्रसारित न करण्यासाठी तसेच पोलिसांत तक्रार दाखल न करण्यासाठी हॉटेलमालकाकडे सात लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी दोन बहिणींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर महिन्यात दोन बहिणी बोरिवलीतील एका हॉटेलमध्ये गेल्या होत्या. जेवणादरम्यान खाद्यपदार्थात मृत उंदीर आढळल्यानंतर त्यांनी त्याचा व्हिडिओही तयार केला. हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) २८ सप्टेंबरला संबंधित हॉटेलचा परवाना निलंबित केला. त्यामुळे हॉटेल बंद ठेवावे लागले. दरम्यान, व्हिडिओ प्रसारित करण्याची आणि पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याची धमकी देत दोन्ही बहिणींनी हॉटेलमालकाकडे २५ लाखांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. चर्चेनंतर सात लाखांवर तडजोड झाली. त्यापैकी एक लाख रुपये हॉटेलमालकाने ३० सप्टेंबरला आगाऊ दिले; मात्र उर्वरित रकमेसाठी १ ते ५ ऑक्टोबरदरम्यान व्हॉट्सॲपवरून मागणी करण्यात आली. त्यानंतर हॉटेलमालकाने पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी सापळा रचून दोन्ही बहिणी हॉटेलमध्ये पैसे घेण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना नोटीस बजावली. दोघींविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०८ अन्वये खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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