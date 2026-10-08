समुद्रातील तरंगता कचरा हटवण्यासाठी मानवरहित विद्युत रोबोटिक

समुद्रातील कचरा हटवण्यासाठी
रोबोटिक बोटींना पसंती
मुंबई, ता. ८ ः ससून डॉक आणि जमशेदजी बंदर परिसरातील समुद्रातील तरंगता कचरा यांत्रिक पद्धतीने हटविण्यासाठी आणखी दोन मानवरहित बोटींचा पुरवठा, संचालन आणि देखभाल करण्यास पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मंजुरी दिली आहे. या तांत्रिक बोटी प्रदूषण रोखण्याबाबत समाधानकारक असून, पालिकेच्या पसंतीला उतरल्याचे प्रशासनाने सांगतले.
मुंबईतील प्रमुख बंदर परिसरातील प्लॅस्टिक आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिका आणि बंदर प्राधिकरणांकडून सुरू असलेल्या पर्यावरण स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत या प्रकल्पासाठी पालिकेने ३.६४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. स्वयंचलित अथवा दूरस्थ पद्धतीने नियंत्रित करता येणाऱ्या विद्युत आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बोटींच्या माध्यमातून समुद्रातील तरंगता कचरा हटविण्यात येणार आहे. गेल्या मे महिन्यात गेटवे ऑफ इंडिया आणि बधवार पार्क येथे दोन मानवरहित विद्युत बोटी तैनात केल्या होत्या. या उपक्रमाचे स्वागत करताना कुलाबा येथील भाजपचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी सांगितले की, या बोटींच्या माध्यमातून दररोज सुमारे ८० ते ९० किलो तरंगता कचरा गोळा केला जात आहे. पालिका प्रशासना या बोटींना मंजुरी दिली असून, त्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
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