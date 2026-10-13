पापणीवरील हिमॅन्जिओमावर विनाशस्त्रक्रिया यशस्वी उपचार

मुंबई, ता. १३ : बाळाच्या पापणीवर दिसणारा लाल डाग केवळ त्वचेची समस्या असेलच असे नाही. रक्तवाहिन्यांपासून तयार होणाऱ्या हिमॅन्जिओमाची पापणीवर वाढ झाल्यास बाळाच्या दृष्टीच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. अशाच एका प्रकरणात औषधोपचार आणि विशेष वैद्यकीय देखरेखीच्या मदतीने शस्त्रक्रिया न करता उपचार करण्यात आले.
नारायणा हेल्थ एसआरसीसी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, मुंबई येथील बाल नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. हिमिका गुप्ता आणि वरिष्ठ बालहृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. सुप्रतिम सेन यांनी या उपचारात एकत्रितपणे काम केले. बाळाच्या पापणीवरील हिमॅन्जिओमासाठी प्रोप्रानोलॉल या औषधाचा वापर करण्यात आला.
हिमॅन्जिओमा ही लहान मुलांमध्ये आढळणारी रक्तवाहिन्यांची सौम्य गाठ आहे. अनेकदा ती सुरुवातीला लाल डागासारखी दिसते, मात्र पापणीवर तिची वाढ झाल्यास पापणी खाली झुकणे किंवा डोळ्याच्या बाहुलीसमोर अडथळा निर्माण होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे बाळाच्या दृष्टीच्या विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
डॉ. सेन यांच्या म्हणण्यानुसार, बाळाने उपचारांना चांगला प्रतिसाद दिला असून, पुढील उपचारांचा कालावधी प्रतिसाद आणि वैद्यकीय मूल्यांकनानुसार ठरवण्यात येणार आहे. साधारणतः सहा ते बारा महिने उपचार सुरू ठेवण्याचे नियोजन आहे.
वैद्यकीय देखरेख आवश्यक
औषधोपचार निवडताना गाठीचे स्थान आणि दृष्टीवरील संभाव्य परिणाम लक्षात घेण्यात आले. प्रोप्रानोलॉलमुळे गाठीचा आकार आणि रंग कमी होण्यास मदत होते, मात्र हे औषध हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब कमी करू शकत असल्याने उपचारादरम्यान नियमित वैद्यकीय देखरेख आवश्यक असते.
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