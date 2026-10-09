मलजल बोगद्याचा ‘ब्रेक-थ्रू’ यशस्वी
३१ जुलैला प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः समुद्र व नदीच्या पाण्यात सोडण्यात येणाऱ्या मलजलाची गुणवत्ता सुधारून जलप्रदूषणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्राधान्य मलजल बोगदा टप्पा-१ प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा टप्पा आज यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला. बोरिवलीतील डॉन बॉस्को स्कूल जंक्शन ते नवीन मालाड उदंचन केंद्र यादरम्यान बांधण्यात येत असलेल्या ५.८ किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत मलजल बोगद्याचे अंतिम ‘ब्रेक-थ्रू’ डॉन बॉस्को स्कूल जंक्शन येथे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले. या प्रकल्पाचे आतापर्यंत ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, संपूर्ण प्रकल्प ३१ जुलै २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पामुळे प्रदूषण कमी होणार आहे.
पालिकेच्या मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प विभागामार्फत मुंबई शहर व उपनगरांतील मलनिस्सारण यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मलजलावर योग्य प्रक्रिया करून त्याचा पर्यावरणपूरक पद्धतीने निचरा करणे, जलप्रदूषण कमी करणे आणि मुंबईकरांसाठी स्वच्छ व आरोग्यदायी पर्यावरण निर्माण करणे, हा या कामांचा प्रमुख उद्देश आहे. याच व्यापक उद्दिष्टाचा भाग म्हणून प्राधान्य मलजल बोगदा टप्पा-१ हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
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मलवाहिन्यांची क्षमता वाढणार
पश्चिम उपनगरातील दहिसर, बोरिवली, गोराई, चारकोप, मालाड व कांदिवली या परिसरातील सध्या अस्तित्वात असलेले मलजल वाहिन्यांचे जाळे हे सद्यःस्थितीतील मलजल वाहून नेण्यास सक्षम नाही. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मलवाहिन्यांची क्षमता वाढणार आहे.
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