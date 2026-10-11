दूषित पाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई कधी?
किशोरी पेडणेकर यांचा प्रशासनाला सवाल; प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः रासायनिक कारखान्यांचे दूषित पाणी नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत असूनही संबंधित कारखान्यांवर अद्याप कारवाई होत नसल्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
मुंबईतील नाल्यांमध्ये रसायनमिश्रित पाणी सोडले जात असल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अशा प्रकारच्या प्रदूषणामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरणे, सांडपाणी वाहिन्यांमधून दूषित पाणी घरांमध्ये किंवा शौचालयांमध्ये शिरणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होणे, अशा समस्या उद्भवत आहेत. गोरेगाव परिसरातील रसायनमिश्रित पाण्याशी संबंधित दुर्घटनेनंतरही हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रासायनिक पाण्यामुळे नाले आणि सांडपाणी वाहिन्यांमधून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असताना प्रशासनाकडून ठोस पावले का उचलली जात नाहीत, असा प्रश्न पेडणेकर यांनी केला आहे.
दूषित पाणी नाल्यांमध्ये सोडणाऱ्या कारखान्यांची तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने नेमकी कोणती कारवाई केली, किती कारखान्यांची तपासणी झाली आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर काय दंडात्मक पावले उचलली, याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. मुंबई महापालिका आणि संबंधित प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन दोषी आस्थापनांची चौकशी करावी तसेच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी नियमित तपासणी आणि प्रभावी देखरेख यंत्रणा राबवावी, अशी मागणी पेडणेकर यांनी केली आहे.
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