एसटी बँकेवरील वर्चस्व कायम राखण्यासाठी संचालक मंडळातील सदस्यांमध्ये संघर्ष

एसटी बँकेत वर्चस्वासाठी संचालकांत संघर्ष
कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीदरम्यान कुरघोडीचे आरोप; बँकेचे कार्यालय अन्यत्र हलविण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : स्टेट ट्रान्स्पोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँकेत कथित आर्थिक व प्रशासकीय गैरव्यवहारांच्या तक्रारींची चौकशी सुरू असतानाच, बँकेवरील वर्चस्व कायम राखण्यासाठी संचालक मंडळातील सदस्यांमध्ये परस्पर संघर्ष सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले की, एसटी बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, फाइल गहाळ होण्याचे प्रकरण आणि बेकायदा खरेदी यांसंदर्भात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे यांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे, मात्र या पार्श्वभूमीवर कथित गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी बँकेच्या संचालकांमध्ये परस्पर कुरघोडी सुरू असल्याचा आरोप बरगे यांनी केला आहे.
बँकेवरील वर्चस्वाच्या संघर्षातून नागपाडा पोलीस ठाण्यात काही तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई सेंट्रल येथील वाहतूक भवनातील बँकेच्या मुख्य कार्यालयात चौकशीसाठी पोलिसांच्या फेऱ्या वाढल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी एका व्यक्तीने वस्तरा म्हणजेच धारदार शस्त्र घेऊन आल्याची घटना घडली होती. या घटनेची नोंद नागपाडा पोलिस ठाण्यात असल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित व्यक्तीने एका संचालकाने आपल्याकडून लाखो रुपये घेतल्याचे पोलिसांना सांगितल्याचा दावाही बरगे यांनी केला. या सर्व प्रकारांमुळे बँकेचे कामकाज आणि प्रतिमा धोक्यात येत असून, बँकेला आर्थिक संकटात ढकलण्याची जणू स्पर्धाच सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
एसटी महामंडळाचे मुंबई सेंट्रल येथील मुख्यालय आणि बँकेचे मुख्य कार्यालय एकाच इमारतीत असल्याने, बँकेतील कथित गैरप्रकार आणि संचालक मंडळाच्या बैठकीदरम्यान होणाऱ्या वादांचा परिणाम महामंडळाच्या मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर होत असल्याचा दावा बरगे यांनी केला आहे. या घटनांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अध्यक्षांनी कठोर भूमिका घ्यावी!
गेल्या दोन वर्षांत बँकेच्या कार्यालयात पोलिस किती वेळा आले, याची माहिती सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या नोंदी तपासून घ्यावी. नागपाडा पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या तक्रारींची माहिती घेऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. एसटी बँकेचे अध्यक्ष तसेच एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी या प्रकरणात कठोर भूमिका घ्यावी. बँकेच्या कार्यालयामुळे महामंडळाच्या मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांना त्रास होत असल्याचे आढळल्यास, एसटीच्या मुख्यालयातील बँकेचे कार्यालय हटवून ते अन्यत्र हलविण्याची कारवाई करावी, अशी मागणीही श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
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