‘आय लव्ह यू’ ते ‘मुंबई पोलिस हाय हाय’
दोन दिवसांच्या आंदोलनात पोलिसांवर जेन-झी संतप्त
नितीन जगताप : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : एरवी मुंबई पोलिसांसाठी ‘आय लव्ह यू’चे नारे देणाऱ्या जेन-झीने या वेळी मुंबई पोलिसांच्या सौजन्यावर दिल्ली पोलिसांची काळी छाया पडल्याची खंत व्यक्त केली. ‘जब जब सरकार डरती है, पोलिस को आगे करती है!’ अशी घोषणा देत शिवाजी पार्क येथील मूक मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी ही खदखद बोलून दाखवली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत दोन दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान आणि आंदोलनापूर्वी पोलिसांनी अनेक तरुणांना ताब्यात घेतले. अगदी लहान बाळ असलेल्या आदोलकांनाही सोडले नाही. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. काहींना फरपटत नेले, असा आरोप तरुणाईचा आहे.
जोगेश्वरीला राहणाऱ्या पूर्वा पी. के. नावाच्या तरुणीने ‘सकाळ’ला सांगितले, की रविवारी सकाळी ११ वाजता सहा पोलिस माझ्या घरात आले. मोर्चाला परवानगी नाही म्हणून तुला तिकडे जाऊ देणार नाही, असे सांगून सकाळी ११ ते संध्याकाळी ७ पर्यंत ते माझ्या घरासमोर ठाण मांडून बसले. त्यामुळे माझ्या घरच्यांना आणि शेजाऱ्यांना मानसिक त्रास झाला. हा माझ्या मूलभूत अधिकारावर घातलेला घाला आहे, अशा शब्दांत तिने संताप व्यक्त केला.
आतापर्यंत माझ्या मनात मुंबई पोलिसांची प्रतिमा चांगली होती; मात्र दोन दिवसांच्या आंदोलनात पोलिसांची वर्तणूक बघता ती प्रतिमा डळमळीत झाली आहे, असे तन्वी राव या तरुणीने सांगितले. शांततेत आंदोलन सुरू असताना तरुणांवर गुन्हे दाखल केले, हे चुकीचे आहे. ७० वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिक जयश्री परब यांनी ठाकरेंच्या आदेशामुळेच आज शिवसैनिकांनी भाजपला मतदान केले आहे, हे भाजपने विसरू नये, असे सांगितले.
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नाराजी मान्य
आंदोलकांना हाताळताना आतापर्यंत पोलिसांनी संयम दाखवला. त्यांच्याकडून आम्हाला प्रशंसा मिळाली; मात्र रविवारच्या आंदोलनात आम्हाला कठोर कारवाई करावी लागली. त्यामुळे स्वाभाविक जेन-झी आमच्यावर नाराज आहे. आतापर्यंतचे आमचे सर्व प्रयत्न शून्यावर आले आहेत, असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर मान्य केले. सोमवारी पोलिसांनी कुठलीही कारवाई केली नाही, हेदेखील आवर्जून सांगितले.
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छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आमचे आयकॉन आहेत. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन सुरू आहे; मात्र पोलिसांनी आमच्यावर दडपशाही केली.
- यश कांबळे, आंदोलक
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लोकशाही देशात जनतेचा आवाज दडपला जात नाही; मात्र हे सरकार तरुणांना हाउस अरेस्ट करीत आहे. आम्ही दहशतवादी नाही, तर देशाचे भविष्य आहोत!
- उत्सव सिंग, आंदोलक
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पोलिसी कारवाई केवळ एका व्यक्तीला वाचवण्यासाठी होत असून, मुंबई पोलिस आता दिल्ली पोलिसांप्रमाणे अमानुष वागले.
- शहानवाज आलम
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