दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत
परीक्षा शुल्क घेऊ नका
मुंबई, ता. १२ : राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी त्यांच्याकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला दिले आहेत. शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
विशेषतः मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने परीक्षा शुल्क माफीसंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असून, विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही याची दक्षता विद्यापीठ प्रशासनाने घ्यावी, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांवर परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त भार टाकणे योग्य नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि त्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना दिलासा देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यापीठांनी शासनाच्या सूचनांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून परीक्षा शुल्क वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांची दखल घेऊन त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
या बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, अमोल मुत्याल व प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू तसेच इतर संबंधित अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.
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