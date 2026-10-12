मूक मोर्चात चरख्यातून ‘स्वातंत्र्या’चा संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्यात स्वदेशी आणि स्वावलंबनाचे प्रतीक म्हणून वापरलेल्या चरख्याने शिवाजी पार्क येथील मूक मोर्चात लक्ष वेधून घेतले. ‘चरखा म्हणजे गांधी आणि गांधी म्हणजे स्वातंत्र्य’ असा संदेश देत तरुणींनी चरख्याच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचा मुद्दा मांडला.
महात्मा गांधींनी स्वदेशी चळवळीत चरख्याला महत्त्वाचे स्थान दिले. भारतीयांनी स्वतः कापड कातून खादीचा वापर करावा आणि ब्रिटिश कापडावर बहिष्कार घालावा, असे आवाहन त्यांनी केले होते. त्यामुळे चरखा पुढे स्वावलंबनासह स्वातंत्र्यलढ्याचेही प्रतीक बनला. हाच संदर्भ घेत मोर्चातील तरुणींनी चरख्यासह सहभाग नोंदविला.
‘चरख्याची आठवण झाली की गांधी आठवतात आणि गांधी म्हटले की स्वातंत्र्य. मात्र, सध्या आवाज उठवला तरी तो दाबला जात असल्याची भावना आहे. त्यामुळे चरख्याच्या माध्यमातून स्वातंत्र्याच्या मूल्यांची आठवण करून देत आहोत,’ असे दक्षता गंधे यांनी सांगितले. ‘अन्यायाविरोधात लोकशाही मार्गाने लढत राहिले पाहिजे,’ असे निधी त्रिवेदी म्हणाल्या. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. ‘देश कायद्याने चालतो. त्यामुळे कारवाईचे कारण सांगितले पाहिजे,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
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