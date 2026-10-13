धम्मचक्र प्रवर्तन दिनासाठी मध्य रेल्वेच्या २४ विशेष गाड्या

धम्मचक्र प्रवर्तन दिनासाठी २४ विशेष गाड्या
मुंबई, पुणे, सोलापूर, नाशिकसह विविध मार्गांवर सेवा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नागपूरला जाणाऱ्या अनुयायांची गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वे २४ विशेष रेल्वे चालविणार आहे. मुंबई, पुणे, सोलापूर, नाशिक रोड, अकोला आणि भुसावळ या मार्गांवर १८ ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान आरक्षित आणि अनारक्षित विशेष गाड्या धावणार आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून गाडी क्रमांक ०१२१९ ही १८ ऑक्टोबरला, तर ०१०१९ ही १९ आणि २१ ऑक्टोबरला दुपारी २.३० वाजता सुटेल. दोन्ही गाड्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६.१० वाजता नागपूरला पोहोचतील. परतीसाठी गाडी क्रमांक ०१२२० ही १९ ऑक्टोबरला, तर ०१०२० ही २० आणि २२ ऑक्टोबरला रात्री १०.३० वाजता नागपूरहून सुटेल. या गाड्या दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी ५.२० वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे पोहोचतील.
पुणे, सोलापूरसह अन्य मार्गांवर सेवा
पुणे-नागपूर विशेष गाडी १९ आणि २१ ऑक्टोबरला, तर परतीची गाडी २० आणि २२ ऑक्टोबरला धावेल. सोलापूरहून नागपूरसाठी १९ ऑक्टोबरला आणि परतीसाठी २० ऑक्टोबरला विशेष गाडी चालविण्यात येईल. नागपूर-अकोला मार्गावर २० आणि २१ ऑक्टोबरला, तर परतीच्या दिशेने २१ आणि २२ ऑक्टोबरला गाड्या धावतील. नागपूर-भुसावळ मार्गावरही याच तारखांना विशेष सेवा उपलब्ध असेल. याशिवाय नाशिक रोड-नागपूर मेमू विशेष गाड्या १८ आणि २० ऑक्टोबरला, तर परतीच्या गाड्या १९ आणि २१ ऑक्टोबरला चालविण्यात येतील.
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