अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी महावितरण मिशन

अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी
महावितरण मिशन मोडवर
नादुरुस्त रोहित्रे तातडीने बदला; व्यवस्थापकीय संचालकांचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : राज्यात अखंडित वीजपुरवठा करण्याबरोबरच कृषिपंपांना सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा म्हणून महावितरण प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मिशन मोड’वर काम करणार आहे. नादुरुस्त रोहित्रे तातडीने बदलण्याचे आदेश अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक हजार नवीन वितरण रोहित्रे, स्पेशल डिझाइन ट्रान्स्फॉर्मर (एसडीटी) आणि कॅपॅसिटर बँक खरेदीसाठी जिल्हानिहाय २० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या कामांचा आढावा मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव चंद्र यांनी प्रकाशगड मुख्यालयात घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावित कामांची अंदाजपत्रके जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. या निधीतून होणाऱ्या सक्षमीकरणाच्या कामात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान कृषी वाहिनीवरील घरगुती ग्राहकांना २४ तास वीज देण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी एसडीटी बसवले जाणार असून, योग्य दाबाने वीज मिळण्यासाठी उपकेंद्रे व वाहिन्यांवर नवीन कॅपॅसिटर बँक्स बसवल्या जाणार आहेत. नादुरुस्त रोहित्रे आणि तातडीच्या तक्रारींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात २४ तास हेल्पलाईन सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
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