महापालिकेला आता विहिरींची आठवण
पुनरुज्जीवनासाठी विभागवार निधीची तरतूद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमधील पाणीसाठा, पावसाचे बदलते प्रमाण आणि भविष्यातील संभाव्य एल निनोचा प्रभाव यामुळे महापालिकेला आता शहरातील विहिरींची आठवण झाली आहे. पालिकेने विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना आखली आहे.
अनेक ठिकाणी विहिरींची देखभाल न झाल्याने, गाळ साचल्याने किंवा पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याने त्यांचा नियमित वापर होत नाही. अशा विहिरींची स्थिती तपासून आवश्यक दुरुस्ती, स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवनाची कामे हाती घ्यावीत, असे आवाहन स्थायी समिती अध्यक्ष शिंदे यांनी केले आहे. विहिरींच्या पुनरुज्जीवनासाठी विभागवार निधीची तरतूद करण्यात आली असून या कामाला वेग द्या, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले आहेत. मुंबईतील वाढती पाण्याची गरज आणि भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने विहिरींच्या पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पुनरुज्जीवनाच्या कामाला वेग देण्यासाठी विभागवार निधी देण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला स्थायी समितीचे अध्यक्ष शिंदे यांनी दिले आहेत.
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मुलुंडमध्ये प्रयोग
मुलुंडच्या नवघर या विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून वापरात नसलेली विहीर पुनरुज्जीवित करण्यात आली असून, त्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी पुढाकार घेतला होता. हा प्रयोग मुंबईभर राबविण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.
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