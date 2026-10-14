मुंबईत सव्वाकोटीचे अमली पदार्थ जप्त
चौघा जणांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मुंबई पोलिसांच्या अमली पदार्थविरोधी कक्षाने (एएनसी) शहरात तीन स्वतंत्र कारवाया करून एक कोटी ३२ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे अमली पदार्थ जप्त केले. याप्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
एएनसीच्या वांद्रे पथकाने मंगळवारी एस. व्ही. रोडवरील जोगेश्वरी बस आगाराजवळून कासिफ फारुख शेखला (वय २३, रा. माझगाव) अटक केली. त्याच्याकडून एक किलो ११३ ग्रॅम चरस जप्त करण्यात आला. त्याची अवैध बाजारातील किंमत सुमारे एक कोटी ११ लाख रुपये आहे. घाटकोपर पथकाने मंगळवारी टिळकनगर येथील लोकमान्य टिळक टर्मिनसजवळ मनीषकुमार बैजनाथ चौधरीला (२५) अटक केली. पोलिसांनी सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड पुलाजवळ सापळा रचून त्याच्याकडून २२ किलोहून अधिक गांजा जप्त केला. त्याची किंमत ११ लाख रुपये आहे. प्राथमिक चौकशीत त्याने ओडिशातून गांजा आणल्याचे समोर आले. आझाद मैदान पथकाने बुधवारी (ता. १४) चेंबूर परिसरातून दोघांना अटक करून ३३१.४९ ग्रॅम मेफेड्रोन जप्त केले. त्याची किंमत सुमारे १० लाख रुपये आहे. तिन्ही प्रकरणांत अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यानुसार (एनडीपीएस) गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जप्त केलेल्या अमली पदार्थांचा स्रोत आणि त्यामागील पुरवठा साखळी शोधण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे.
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