जंगल सफारीसाठी रेल्वेची खास पर्यटन सफर!

रेल्वेची खास पर्यटन सफर!
ताडोबा, पेंचसह पाच सहलींचे नियोजन; १९ नोव्हेंबरपासून पहिली फेरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : जंगलातील वाघांसह विविध वन्यजीवांचे दर्शन घेण्याची संधी आता रेल्वेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाने (आयआरसीटीसी) महाराष्ट्र वन विभागाच्या सहकार्याने ‘वनदर्शन’ पर्यटन उपक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत ताडोबा, पेंचसह राज्यातील विविध व्याघ्र प्रकल्प आणि वन्यजीव अभयारण्यांना भेट देण्यासाठी पाच सहलींचे आयोजन करण्यात आले आहे. पहिली सहल १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.
या उपक्रमात ताडोबा-बोर, ताडोबा-नवेगाव नागझिरा, पेंच-उमरेड पवनी कऱ्हांडला, ताडोबा-उमरेड पवनी कऱ्हांडला आणि ताडोबा-टिपेश्वर अशा पाच सहलींचा समावेश आहे. या माध्यमातून पर्यटकांना वेगवेगळ्या जंगलांतील जैवविविधता आणि वन्यजीवांचा अनुभव घेता येणार आहे.
तिकीट, निवास आणि सफारी एकाच पॅकेजमध्ये
प्रत्येक सहल चार रात्री आणि पाच दिवसांची असेल. रेल्वे प्रवास, निवास, स्थानिक वाहतूक आणि जंगल सफारीच्या परवान्याची व्यवस्था पॅकेजमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटकांना प्रवासापासून सफारीपर्यंतचे नियोजन एकाच ठिकाणी करता येईल.
प्रत्येक फेरीत १२ बर्थ
सहलीसाठी तृतीय वातानुकूलित श्रेणीतील सहा आणि द्वितीय वातानुकूलित श्रेणीतील सहा, असे एकूण १२ बर्थ उपलब्ध असतील. त्यामुळे प्रत्येक फेरीत मर्यादित पर्यटकांनाच सहभागी होता येणार आहे.
ऑनलाइन आरक्षणाची सुविधा
‘वनदर्शन’ सहलींचे आरक्षण आयआरसीटीसीच्या अधिकृत पर्यटन संकेतस्थळावर करता येणार आहे. पॅकेजचे दर, उपलब्धता आणि इतर अटींची माहितीही तेथे मिळणार आहे.
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